Купить морепродукты в Москве с доставкой

Морские гребешки

Морской гребешок – это двустворчатый моллюск, обитающий в морях и океанах по всему миру. Он известен своими характерными формами и красивыми узорами на раковине. Морской гребешок используется в кулинарии для приготовления различных блюд, таких как супы, салаты, ризотто и даже десерты. Мясо морского гребешка обладает нежным вкусом и низким содержанием жира, что делает его популярным ингредиентом среди гурманов.

В интернет-магазине Осетровая ферма можно найти замороженные морские гребешки как на полустворке (часть раковины), так и филе.

Гребешок дикий курильский с/м
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Гребешок дикий курильский с/м

3990,00 ₽/кг
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Гребешок крупный с/м
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Гребешок крупный с/м

4752,00 ₽/кг
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Гребешок на полустворке с/м
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Гребешок на полустворке с/м

2070,00 ₽/кг
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Устрицы

Устрицы – это двустворчатые моллюски, которые обитают в соленой воде у берегов морей и океанов. Они известны своим уникальным вкусом и полезными свойствами. Устрицы обычно едят сырыми, с лимоном или уксусом, или используют в супах, салатах и других блюдах.

Устрицы богаты белками, витаминами и минералами, такими как цинк, магний и железо. Они также содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с свободными радикалами и снижают риск развития некоторых видов рака. Наш магазин предлагает живые и свежемороженые устрицы с доставкой по Москве и Московской области

Устрица императорская
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Устрица императорская

315,00 
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Устрица Розовая джоли
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Устрица Розовая джоли

445,00 
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Устрица ромаринка
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Устрица ромаринка

290,00 
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Устрица хасанская
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Устрица хасанская

315,00 
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Устрицы на створке раковины с/м
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Устрицы на створке раковины с/м

1980,00 ₽/кг
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Осьминоги

Осьминог – это головоногий моллюск, который обитает в морях и океанах. Он имеет восемь щупалец, которые используются для передвижения и охоты. Осьминоги обычно имеют размеры от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Осьминоги являются очень популярными морепродуктами и используются в различных блюдах. Они могут быть приготовлены различными способами, включая варку, жарку, запекание и тушение. Осьминоги также могут быть использованы в салатах, супах и других блюдах. Наш магазин предлагает свежемороженых осьминогов высочайших вкусовых качеств.

Осьминог молодой с/м
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Осьминог молодой с/м

1530,00 ₽/кг
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Осьминог целый с/м
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Осьминог целый с/м

2189,00 ₽/кг
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Краб камчатский

Камчатский краб – это один из самых крупных видов крабов, обитающих в дальневосточных морях. Он получил свое название благодаря месту своего обитания – Камчатскому полуострову. Камчатский краб имеет большой размер и может достигать веса до 7 кг.

Мясо камчатского краба очень вкусное и полезное. Оно содержит много белка и мало жира, а также множество полезных микроэлементов. Камчатский краб широко используется в кулинарии, его можно варить, жарить, готовить на гриле или использовать в качестве ингредиента в различных блюдах.

Осетровая ферма предлагает как целого краба (подарочного), так и отдельные его части.

Краб камчатский, конечности
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Краб камчатский, конечности (варено-мороженые)

7560,00 ₽/кг
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Краб камчатский, мясо второй фаланги
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Краб камчатский, мясо второй фаланги (варено-мороженое)

9990,00 ₽/кг
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Краб камчатский, мясо коленца
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Краб камчатский, мясо коленца (варено-мороженое)

9360,00 ₽/кг
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Краб камчатский, мясо первой фаланги
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Краб камчатский, мясо первой фаланги (варено-мороженое)

14220,00 ₽/кг
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Краб камчатский, целый
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Краб камчатский, целый (варено-мороженый)

(1)
4570,00 ₽/кг
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Улитки и вонголе

Улитки и вонголе – это два разных вида моллюсков, которые часто используются в кулинарии.

Улитки – это брюхоногие моллюски, которые имеют раковину и живут на суше или в воде. Они питаются растениями и могут быть найдены в различных видах, включая садовых улиток, виноградных улиток и других. Улиток можно есть, удалив раковину и приготовив мясо на огне или в супе.

Вонголе (или венерки) – это двустворчатые моллюски, также известные как “венецианские моллюски”. Они обитают в соленых водах и могут быть найдены во многих странах, включая Италию, Францию и Испанию. Вонголе обычно едят в сыром виде, маринованными или приготовленными на пару. Они имеют мягкий вкус и могут быть поданы как закуска или гарнир к основному блюду.

Вонголе с/м 500гр
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Вонголе с/м 500гр

400,00 
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Улитки по-бургундски, с/м
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Улитки по-бургундски, с/м

2340,00 ₽/кг
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Креветки и лангустины

Креветки и лангустины – это два вида морепродуктов, которые часто используются в кулинарии. Наш интернет-магазин Осетровая ферма осуществляет доставку креветок и лангустин по Москве и Московской области.

Креветки – это ракообразные, которые обитают в морях и пресных водоемах. Они обычно имеют длину от 2 до 30 см и могут быть вареными, жареными, запеченными или копчеными. Креветки являются источником белка и содержат мало жира.

Лангустины (или норвежские омары) – это крупные ракообразные, которые могут достигать длины до 60 см. Они имеют более плотное мясо, чем креветки, и могут быть приготовлены на гриле, запечены или использованы в супах. Лангустины также являются хорошим источником белка и имеют низкую калорийность.

Креветка вяленая
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Креветка вяленая

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3150,00 ₽/кг
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Смесь для вареных креветок и раков 55гр
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Смесь для вареных креветок и раков 55гр

99,00 
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Креветка 90/120 в/м
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Креветки 90/120 (в/м)

1970,00 ₽/кг
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Креветка 80/100 в/м
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Креветки 80/100 (в/м)

2090,00 ₽/кг
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Креветка 60/80 в/м
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Креветки 60/80 (в/м)

2710,00 ₽/кг
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Креветки Аргентинские (Лангустины) С0 (20/30)
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Креветки аргентинские (Лангустины) С0 (20/30)

2100,00 ₽/кг
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Креветки аргентинские (Лангустины) L2 (20/30)
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Креветки аргентинские (Лангустины) L2 (20/30)

1480,00 ₽/кг
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Креветки Аргентинские (Лангустины) L1 (10/20)
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Креветки аргентинские (Лангустины) L1 (10/20)

1700,00 ₽/кг
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-28%
Креветка 70/90 в/м
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Креветки 70/90 (в/м)

2160,00 
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Магазин морепродуктов в Москве. Купить морепродукты с доставкой