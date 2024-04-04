Купить морепродукты в Москве с доставкой

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Морские гребешки

Морской гребешок – это двустворчатый моллюск, обитающий в морях и океанах по всему миру. Он известен своими характерными формами и красивыми узорами на раковине. Морской гребешок используется в кулинарии для приготовления различных блюд, таких как супы, салаты, ризотто и даже десерты. Мясо морского гребешка обладает нежным вкусом и низким содержанием жира, что делает его популярным ингредиентом среди гурманов.

В интернет-магазине Осетровая ферма можно найти замороженные морские гребешки как на полустворке (часть раковины), так и филе.