Купить морепродукты в Москве с доставкой
Морские гребешки
Морской гребешок – это двустворчатый моллюск, обитающий в морях и океанах по всему миру. Он известен своими характерными формами и красивыми узорами на раковине. Морской гребешок используется в кулинарии для приготовления различных блюд, таких как супы, салаты, ризотто и даже десерты. Мясо морского гребешка обладает нежным вкусом и низким содержанием жира, что делает его популярным ингредиентом среди гурманов.
В интернет-магазине Осетровая ферма можно найти замороженные морские гребешки как на полустворке (часть раковины), так и филе.
Устрицы
Устрицы – это двустворчатые моллюски, которые обитают в соленой воде у берегов морей и океанов. Они известны своим уникальным вкусом и полезными свойствами. Устрицы обычно едят сырыми, с лимоном или уксусом, или используют в супах, салатах и других блюдах.
Устрицы богаты белками, витаминами и минералами, такими как цинк, магний и железо. Они также содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с свободными радикалами и снижают риск развития некоторых видов рака. Наш магазин предлагает живые и свежемороженые устрицы с доставкой по Москве и Московской области
Осьминоги
Осьминог – это головоногий моллюск, который обитает в морях и океанах. Он имеет восемь щупалец, которые используются для передвижения и охоты. Осьминоги обычно имеют размеры от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Осьминоги являются очень популярными морепродуктами и используются в различных блюдах. Они могут быть приготовлены различными способами, включая варку, жарку, запекание и тушение. Осьминоги также могут быть использованы в салатах, супах и других блюдах. Наш магазин предлагает свежемороженых осьминогов высочайших вкусовых качеств.
Краб камчатский
Камчатский краб – это один из самых крупных видов крабов, обитающих в дальневосточных морях. Он получил свое название благодаря месту своего обитания – Камчатскому полуострову. Камчатский краб имеет большой размер и может достигать веса до 7 кг.
Мясо камчатского краба очень вкусное и полезное. Оно содержит много белка и мало жира, а также множество полезных микроэлементов. Камчатский краб широко используется в кулинарии, его можно варить, жарить, готовить на гриле или использовать в качестве ингредиента в различных блюдах.
Осетровая ферма предлагает как целого краба (подарочного), так и отдельные его части.
Улитки и вонголе
Улитки и вонголе – это два разных вида моллюсков, которые часто используются в кулинарии.
Улитки – это брюхоногие моллюски, которые имеют раковину и живут на суше или в воде. Они питаются растениями и могут быть найдены в различных видах, включая садовых улиток, виноградных улиток и других. Улиток можно есть, удалив раковину и приготовив мясо на огне или в супе.
Вонголе (или венерки) – это двустворчатые моллюски, также известные как “венецианские моллюски”. Они обитают в соленых водах и могут быть найдены во многих странах, включая Италию, Францию и Испанию. Вонголе обычно едят в сыром виде, маринованными или приготовленными на пару. Они имеют мягкий вкус и могут быть поданы как закуска или гарнир к основному блюду.
Креветки и лангустины
Креветки и лангустины – это два вида морепродуктов, которые часто используются в кулинарии. Наш интернет-магазин Осетровая ферма осуществляет доставку креветок и лангустин по Москве и Московской области.
Креветки – это ракообразные, которые обитают в морях и пресных водоемах. Они обычно имеют длину от 2 до 30 см и могут быть вареными, жареными, запеченными или копчеными. Креветки являются источником белка и содержат мало жира.
Лангустины (или норвежские омары) – это крупные ракообразные, которые могут достигать длины до 60 см. Они имеют более плотное мясо, чем креветки, и могут быть приготовлены на гриле, запечены или использованы в супах. Лангустины также являются хорошим источником белка и имеют низкую калорийность.